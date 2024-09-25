"Все ампутировано". Базилевич впервые высказался о потере семьи от удара РФ по Львову

Ярослав Базилевич впервые после трагедии высказался об утрате семьи во время российского удара по Львову в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мужчины в Facebook.

Что рассказал Ярослав Базилевич

"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, у меня было сокровище и я всегда понимал, что это сокровище - иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей", - написал Базилевич в своем посте.

Он подчеркнул, что все время гордился ими и гордится дальше.

"У них должно было быть все впереди, у каждой из них... В мгновение ока я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по своему, давали мне на протяжении нашей совместной жизни", - добавил Ярослав.

Он признал, что сегодня имеет "лучшие, самые счастливые, прекрасные воспоминания", ведь "все остальное - ампутировано".

"Поэтому прошу помощи в создании Постоянного стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена", - подытожил мужчина.

Пост Ярослава Базилевича (скриншот: facebook.com/jarko.bazylevych)