"Все ампутовано". Базилевич вперше висловився про втрату сім'ї від удару РФ по Львову
Ярослав Базилевич вперше після трагедії висловився про втрату сім'ї під час російського удару по Львову на початку вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію чоловіка у Facebook.
Що розповів Ярослав Базилевич
"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб - мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей", - написав Базилевич у своєму дописі.
Він наголосив, що весь час пишався ними й пишається надалі.
"У них мало бути все попереду, у кожної з них... В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по своєму, давали мені впродовж нашого спільного життя", - додав Ярослав.
Він визнав, що сьогодні має "найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади", адже "все решта - ампутовано".
"То ж прошу допомоги у створенні Сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена", - підсумував чоловік.
Допис Ярослава Базилевича (скриншот: facebook.com/jarko.bazylevych)
Ворожий удар по Львову та вбивство цілої сім'ї
Нагадаємо, в ніч на 4 вересня 2024 року російські війська масовано атакували Україну дронами й ракетами.
Близько 5:20 у Львові пролунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу дронів. Пізніше у місті знову пролунали вибухи.
За словами очевидців, над центром Львова пролетіли щонайменше кілька ракет, після чого пролунали дуже гучні вибухи та було видно заграву. Над містом здійнявся дим.
Вже близько 6:40 стало відомо про перших шістьох постраждалих. Через атаку окупантів було пошкоджено низку будинків і машин.
Пізніше мер Львова Андрій Садовий оприлюднив у своїх соцмережах світлину сім'ї та наголосив, що внаслідок атаки "живим із цілої сім'ї на цьому фото залишився лише чоловік" - Ярослав Базилевич.
Його дружина Євгенія та троє доньок - Ярина, Дарина й Емілія - загинули у власному будинку.
Згодом стало відомо, що під час ворожої атаки родина Базилевичів зібралась спускатись в укриття. Матір із доньками вийшли на сходи, але у момент удару ті обвалились. Буквально за мить до цього Ярослав повернувся у квартиру, щоб взяти воду.
Прощання з родиною Базилевичів відбулось у Львові 6 вересня. Провести родину в останню путь прийшли сотні людей. Багато хто приніс на прощання соняшники (саме з цими квітами була загибла Дарина на сімейному фото, яке після трагедії облетіло всю Україну).
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