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Спас ребенка из расстрелянного авто: Погорелый рассказал реальную историю из романа "Иловайск"

12:35 04.09.2026 Пт
3 мин
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Расстрел гражданского авто россиянами в 2014 году стал основой новеллы "Дядя Ваня" и мифом вражеской пропаганды
aimg Анна Шиканова
Спас ребенка из расстрелянного авто: Погорелый рассказал реальную историю из романа "Иловайск" Военный Иван Погорелый стал прототипом героя в книге "Иловайск" (фото: пресс-служба)
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Украинский военный Иван Погорелый, ставший прототипом героя новеллы "Дядя Ваня" романа Евгения Положия "Иловайск", рассказал о спасении девочки из семьи, автомобиль которой в 2014 году расстреляли российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова военного во время презентации обновленного издания романа в Киеве.

По словам Погорелого, уже в 2014 году российские войска систематически обстреливали населенные пункты и гражданское население, а совершенные преступления использовали для создания пропагандистских мифов.

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Семья, история которой впоследствии вошла в "Иловайск", пыталась уехать с территории, на которую наступали российские регулярные подразделения. На автомобиле были отметки, свидетельствовавшие о том, что в нем находятся гражданские, в частности, надпись "Дети". Это не остановило россиян.

"Просто понимая, что это гражданские люди, уезжающие с территории, которую враг захватывал, они просто расстреляли их", – рассказал Погорелый.

Из всей семьи выжила девочка, которую спас украинский военный. Однако впоследствии россия в своей пропаганде исказила эту историю, обвинив в расстреле украинских военных.

По словам Погорелого, ребенка начали использовать для создания мифа, который должен был оправдывать российскую агрессию и вовлечение в войну местного населения Донбасса и Луганщины.

"Это тот классический метод, который враг применял и продолжает применять по настоящее время", – отметил военный.

Презентация книги Евгения Положия об Иловайске

Именно из русского пропагандистского сюжета об этой истории впервые узнал Евгений Положий. В нем утверждалось, что семью якобы убили "бандеровцы", а ребенка спас молодой сепаратист.

Писатель увидел комментарий Ивана Погорелого, который сообщил, что был на месте событий и все происходило иначе. После этого они связались, начали общаться, и реальная история стала основой новеллы "Дядя Ваня".

Погорелый также рассказал, что после попадания в плен девочке оказали медицинскую помощь в Донецке, а местные жители помогали разыскивать ее родственников. Среди вещей семьи были документы, по которым наконец нашли бабушку девочки в Харцызске.

Презентация книги Евгения Положия об Иловайске

После плена, операций и реабилитации Погорелый почти год занимался установлением судьбы своих побратимов. Его батальон потерял 12 военных, которые первоначально считались пропавшими без вести. По словам Погорелого, наконец удалось идентифицировать всех.

Во время презентации он отметил, что события 2014 показали методы, которые Россия продолжает применять и сегодня: удары по гражданским, отрицание собственных преступлений и использование трагедий в пропаганде.

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Презентация переизданного романа Евгения Положия "Иловайск. Рассказы о настоящих людях" состоялась 29 августа в столичном книжном магазине "СЕНС", в День памяти защитников Украины.

Обновленное издание выпустило издательство "Фронезис" при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных, соучредителей оборонной компании "Генерал Черешня". Роман про Иловайск начал новую книжную серию "General Cherry Library. Хроники войны за Независимость".

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