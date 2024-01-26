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Спасли троих взрослых и ребенка. ГСЧС показала фото и видео пожара в квартире Киева

Фото: в Киеве случился пожар в Соломенском районе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажном доме в Соломенском районе. Там горела квартира на 5 этаже дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Около 12:30 пятницы, 26 января, спасатели получили уведомление о пожаре в Соломенском районе Киева. Выяснилось, что пожар возник на проспекте Отрадном, 12-Б в многоэтажном доме.

На месте происшествия спасатели установили, что горит квартира на 5 этаже. Во время ликвидации пожара, с помощью оборудования и техники, которая есть у пожарных, были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок. Все пострадавшие были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.

Фото: пожар в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Локализовать возгорание удалось в 13:13, а полностью ликвидировать в 13:22. На месте происшествия были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Пожары в Киеве

16 января в Голосеевском районе Киева загорелась маршрутка. Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, находившемся на проезжей части дороги.

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар произошел в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

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