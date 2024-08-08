Будут вручать повестки: в Ивано-Франковской области создадут группу, которую будет обучать ТЦК и полиция

В сообщении отмечают, что группа для оповещения военнообязанных будет сформирована из представителей, не подлежащих призыву на военную службу. Соответствующее решение принято по распоряжению главы Калушской районной военной администрации Жанны Табанец.

Отмечается, что работа групп будет координироваться председателем РВА, работниками ТЦК и полиции.

"В настоящее время есть 27 человек. Они будут проходить соответствующие учения в районной военной администрации", - говорится в сообщении.