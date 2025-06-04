Когда Рада может принять закон о военном омбудсмане: названа возможная дата

Решетилова отметила, что вчера парламент сделал первый шаг к принятию закона, инициатива прошла первое чтение.

"287 голосов набрал наш законопроект. Это больше всего из всех законопроектов, которые были (на рассмотрении ВРУ 3 июня - ред.). Мы еще не знаем, в какой точно модели будет этот орган. Если не произойдет "поправочного спама", я думаю, через две недели - 17 июня будет второе чтение", - подчеркнула Решетилова.

По ее словам, в Верховной Раде была довольно жесткая дискуссия по вопросу о внедрении Института военного омбудсмена. Поэтому парламентарии могут существенно доработать законопроект во втором чтении.

"Многие фракции Верховной Рады высказали свои предложения. Фракция ЕС, например, не дала ни одного голоса. Я думаю, что ближайшие две недели мы будем работать над правками. И уже во втором чтении увидим финальный вариант этой институции", - отметила она.