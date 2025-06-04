RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Когда Рада может принять закон о военном омбудсмане: названа возможная дата

Фото: Ольга Решетилова (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная Рада может принять законопроект о военном омбудсмене уже в июне, если не произойдет "поправочного спама".

Об этом в телеэфире сообщила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Решетилова отметила, что вчера парламент сделал первый шаг к принятию закона, инициатива прошла первое чтение.

"287 голосов набрал наш законопроект. Это больше всего из всех законопроектов, которые были (на рассмотрении ВРУ 3 июня - ред.). Мы еще не знаем, в какой точно модели будет этот орган. Если не произойдет "поправочного спама", я думаю, через две недели - 17 июня будет второе чтение", - подчеркнула Решетилова.

По ее словам, в Верховной Раде была довольно жесткая дискуссия по вопросу о внедрении Института военного омбудсмена. Поэтому парламентарии могут существенно доработать законопроект во втором чтении.

"Многие фракции Верховной Рады высказали свои предложения. Фракция ЕС, например, не дала ни одного голоса. Я думаю, что ближайшие две недели мы будем работать над правками. И уже во втором чтении увидим финальный вариант этой институции", - отметила она.

Военный омбудсмен в Украине

Отметим, в конце декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом. Решетилова является соучредителем фонда "Вернись живым", где отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами.

Как тогда отмечал глава государства, ее главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.

Напомним, во вторник, 3 июня, Рада поддержала за основу законопроект №13266 о создании института военного омбудсмена.

Документ определяет правовой статус, задачи и основы деятельности военного омбудсмена - новой институции, которая имеет целью защиту прав и свобод военнослужащих.

Возможности военного омбудсмена:

  • принимать жалобы от военных;
  • проводить проверки на предмет нарушения их прав;
  • требовать от органов власти устранения таких нарушений.

Ожидается, что эта должность усилит институциональную защиту прав военных в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, особенно в условиях военного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада