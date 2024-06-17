ВРП поддержала увольнение экс-главы Верховного суда Князева

"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля, из-за незаконно полученного "подарка" в виде аренды четырехкомнатной квартиры в Киеве за 1000 гривен в месяц.

В ВСП добавили, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.