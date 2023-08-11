Минагрополитики улучшило прогноз сбора зерновых в Украине благодаря рекордной урожайности

В этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых, а также 20,3 млн тонн масличных. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн т, что было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года.

В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года.

"Сейчас, благодаря благоприятным погодным условиям, есть все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн т, что на 5% больше показателя 2022 года", - говорится в сообщении.

Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы, производства урожая, отметили в министерстве.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 20,9 млн тонн, ячменя - 5,8 млн тонн и кукурузы - 28,1 млн тонн.

Валовое производство масличных культур достигнет 20,3 млн. тонн. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 12 млн тонн. Рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы - 4 млн тонн. Уровень производства соевых бобов составляет 4,2 млн тонн.

Также аграрии в этом году соберут 13,7 млн тонн сахарной свеклы.

Зерновой коридор

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны.

В то же время, в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции "будут действовать до 15 сентября и не будут продлены".

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".