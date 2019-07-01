В Кабулі при вибуху загинули 10 людей

У Кабулі, столиці Афганістану, стався сильний вибух у поліцейському районі № 16, що спричинив загибель 10 людей і поранення 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцевий канал TOLO News.

За данними Aljazeera, поряд з міністерством вибухнула замінована машина. Після цього нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі Міноборони. Відповідальність за вибух на себе поки ніхто не взяв. Під час вибуху загинули не менше десяти людей.

TOLO News зазначає, що вибух прогримів поряд з будівлею Польського футбольного союзу і стадіоном "Газі".

За словами міністра внутрішніх справ Афганістану, вибух також стався в людному місці поруч з Міністерством оборони. Як повідомляє в Twitter TOLO News, на місце події прибув загін спецназу. В атаці підозрюють двох осіб, вони збиралися напасти на логістичний центр Міністерства оборони.

Як писало РБК раніше, терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти в Тунісі 27 червня. Зазначимо, вибухи сталися неподалік від посольства Франції і в районі казарм Головного управління національної безпеки Тунісу. Один із смертників намагався проникнути всередину будівлі, але його зупинила охорона.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині затримали 39-річного боснійця, який підозрюється в причетності до терактів в Парижі 13 листопада 2015 року. На даний момент вирішується питання щодо екстрадиції за запитом Бельгії.