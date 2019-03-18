Під час виступу Порошенка у Рівному затримали двох осіб

Щодо обох чоловіків склали протокол за статтею про дрібне хуліганство

Під час виступу президента України Петра Порошенка сьогодні, 18 березня, працівники поліції на Майдані Незалежності у Рівному затримали двох осіб, які чинили хуліганські дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Встановлено, що 21-річний рівненський студент кинув яйце у натовп присутніх на заході осіб під час виступу Порошенка. Крім того, 42-річний житель села Кривичі Рівненського району, будучи напідпитку, виражався нецензурною лайкою та порушував публічну безпеку і порядок.

Працівники роти поліції особливого призначення обох порушників доставили до Рівненського відділу поліції.

На 42-х та 21-річного чоловіків склали протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скеровуватимуться до суду для прийняття рішення.

РБК-Україна писало, що у Києві 17 березня під час виступу Петра Порошенка на Михайлівській площі правоохоронцями було затримано 2 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички. Люди вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери.