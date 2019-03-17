ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час виступу Порошенко у Києві затримали 2 особи

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 15:37
Під час виступу Порошенко у Києві затримали 2 особи
Фото: вилучена телескопічна палиця (npu.gov.ua)

В поліції повідомили, що захід відбувся без грубих порушень

У Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час виступу Петра Порошенка на Михайлівській площі правоохоронцями було затримано 2 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що під час поверхневої перевірки одного з чоловіків, правоохоронцями було вилучено телескопічну палицю.

"Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконенне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомили в Нацполіції.

Також було затримано чоловіка, який під час словесної перепалки влаштував штовханину й намагався вирвати плакат активіста. Чоловік був затриманий й доставлений до відділку поліції, де на нього складений адміністративний протокол за статею "Дрібне хуліганство".

"Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині столиці", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички. Деякі люди, які вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери, з плакатом, на якому написано: "Де від рубані руки?" в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: "Ганьба!".

Внаслідок сутичок під час виступу Порошенка ніхто не постраждав Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому"
Новини України КиївПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся