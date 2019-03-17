Під час виступу Порошенко у Києві затримали 2 особи

Фото: вилучена телескопічна палиця (npu.gov.ua)

В поліції повідомили, що захід відбувся без грубих порушень

У Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час виступу Петра Порошенка на Михайлівській площі правоохоронцями було затримано 2 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що під час поверхневої перевірки одного з чоловіків, правоохоронцями було вилучено телескопічну палицю.

"Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконенне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомили в Нацполіції.

Також було затримано чоловіка, який під час словесної перепалки влаштував штовханину й намагався вирвати плакат активіста. Чоловік був затриманий й доставлений до відділку поліції, де на нього складений адміністративний протокол за статею "Дрібне хуліганство".

"Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині столиці", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички. Деякі люди, які вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери, з плакатом, на якому написано: "Де від рубані руки?" в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: "Ганьба!".