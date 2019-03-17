Під час виступу Порошенко у Києві затримали 2 особи

В поліції повідомили, що захід відбувся без грубих порушень

В Киеве сегодня, 17 марта 2019, во время выступления Петра Порошенко на Михайловской площади правоохранителями было задержано 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что во время поверхностной проверки одного из мужчин, правоохранителями было изъято телескопическую палку.

"Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконенне обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

Также был задержан мужчина, который во время словесной перепалки устроил потасовку и пытался вырвать плакат активиста. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где на него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"В целом мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время выступления Порошенко в Киеве произошли столкновения. Некоторые люди, которые требовали наказания виновных в хищении бюджетных средств выделенных для развития оборонной сферы, с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!".