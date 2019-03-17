Внаслідок сутичок під час виступу Порошенка ніхто не постраждав

Фото: під час виступу Порошенка у Києві відбулися сутички (РБК-Україна)

Правоохоронці не встановили провокаторів сутички

За словами представників поліції комунікації, внаслідок двох сутичок на Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу "Народна зустріч з Петром Порошенко" ніхто не постраждав. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Правоохоронці заявили, що провокатори які приймали участь в сутичці не були встановлені.

"Ми не проводимо ніяких затримань і не займаємось встановленням таких осіб. Наше завдання - запобігати конфліктам та вчасно їх припиняти. Більше інформації може надати прес-центр", - сказав представник поліції комунікації.

Раніше повідомлялось, що під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички. Активісти з плакатом, на якому написано: "Де від рубані руки?" в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: "Ганьба!", люди з іншого боку, які прийшли підтримувати президента Порошенка, відповіли агресією щодо активістів, крім того, невідомі особи, які стояли позаду, порвали плакат активістів. Зазначається, що поліція комунікації намагалися зупинити сутичку.