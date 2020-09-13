В ході протестних акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб

Фото: затримання в Мінську (tut.by)

У жіночому марші в Мінську в суботу брали участь 10 тисяч осіб. В ході акцій протесту в Білорусі силовики затримали близько 70 осіб.

Про це повідомляє "Белсат".

Серед затриманих виявилися і кореспонденти "Белсат" Катерина Андрєєва і Максим Калитовський.

Видання уточнює, що їх звинувачують у непокорі міліціонерам та порушенні законодавства про ЗМІ. Суд має відбутися у вівторок, 15 вересня.

Нагадаємо, в суботу в Мінську відбувся жіночий марш з вимогою проведення нових президентських виборів, а також на підтримку заарештованих представників координаційної ради опозиції. Перед початком маршу силовики провели затримання учасників акції, які зібралися на площі Свободи.

Правозахисники заявляли про затримання понад 30 учасників маршу.

Крім того, лідер опозиції Світлана Тіхановська закликала білоруських силовиків припинити насильство, а також пригрозила їм відповідальністю за злочини проти народу.