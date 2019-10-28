На кордоні Афганістану та Пакистану зіткнулися силовики, є загиблі

Афганські та пакистанські силовики зіткнулися на спірній ділянці кордону між двома країнами, троє цивільних людей загинули та троє поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що стрілянина почалася в афганській східній провінції Кунар 27 жовтня та продовжилася вранці 28-го.

За словами члена ради Кунару Шер Замін Хана, сутичка почалася після того, як пакистанські силовики спробували розгорнути військову базу вздовж кордону в районі Нарі.

Хан додав, що три цивільних афганських жінки загинули внаслідок стрілянини, ще троє людей були поранені.

"Пакистанські війська стріляли через кордон мінами та ракетами", - сказав речник губернатора провінції Абдул-Гані Мусамем.

Влада Пакистану наразі не відреагувала на цю ситуацію.

Зазначимо, що Афганістан та Пакистан розділяє близько 2 500 кілометрів спільного кордону, відомого також як лінія Дюрана. Пакистан вважає її міжнародним кордоном, тоді як Афганістан не визнає цей кордон.

Нагадаємо, Пакистан та Індія підписали історичний договір про відкриття Картарпурського коридору. Це рішення дозволить зняти напругу між країнами в спірному прикордонному регіоні Кашмір, де цього року ускладнився конфлікт. Тепер щодня 5 тисяч паломників-сикхів матимуть право йти через цей коридор.

Крім того, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан раніше заявляв, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Раніше на кордоні між індійською і пакистанської частинами Кашміру в суботу, 17 серпня, відбулася запекла перестрілка між військовими двох країн, у результаті якої загинув один солдат.