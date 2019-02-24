Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників

Їх направили до лікарні на медогляд

После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом обморожение верхних конечностей и лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, пострадавших направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

Напомним, сегодня спасательная операция на Прикарпатье по сопровождению туристов с горы Поп Иван завершилась. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы. По состоянию на 12:30 пострадавших доставили к урочищу Погорелец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания.

Кроме того сообщается, что по состоянию на 14:40 тела двух погибших туристов доставлены к урочищу Погорелец и передано сотрудникам правоохранительных органов.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области в Карпатах в пятницу, 22 февраля, погибли двое туристов с группы из восьми человек, которая направлялась на гору Поп Иван Черногорский.