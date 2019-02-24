В Британії визнали участь спецпідрозділів у боях з ІД в Сирії

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Раніше британський уряд запевняв, що не розгортав війська для наземних операцій

Міністерство оборони Британії визнало, що британські спеціальні підрозділи брали участь в боях проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Як повідомляється, у 2015 році британський парламент дозволив лише проведення авіаударів по позиціям бойовиків в Сирії, а уряд запевняв, що не розгортатиме британські війська для наземних операцій.

Проте зараз уряд визнав участь британських підрозділів у наземних операціях на території Сирії у відповідь на запит інформації про одного з військових, який був убитий разом з двома солдатами США в Сирії в березні 2018.

"Британські сили у складі збройних сил інших країн діють так, ніби вони перебувають під командуванням цієї країни", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають намір залишити в Сирії невеликий миротворчий контингент у складі 200 військовослужбовців після виведення своїх військ.

Виведення американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини