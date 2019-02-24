Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників

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Їх направили до лікарні на медогляд

Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів, поблизу гори Піп Іван Верховинського району, троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначається, потерпілих направлено до Коломийської та Калуської ЦРЛ для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування.

Нагадаємо, сьогодні рятувальна операція на Прикарпатті по супроводженню туристів з гори Піп Іван завершилася. О 09:10 рятувальники та волонтери розпочали супровід групи 4 чоловік з гори. Станом на 12:30 потерпілих доставлено до урочища Погорілець. Після медичного огляду від подальшої госпіталізації вони відмовились та направились до місця постійного проживання.

Крім того повідомляється, що станом на 14:40 тіла двох загиблих туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області у Карпатах у п’ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський.