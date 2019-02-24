ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 21:11
Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Їх направили до лікарні на медогляд

Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів, поблизу гори Піп Іван Верховинського району, троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначається, потерпілих направлено до Коломийської та Калуської ЦРЛ для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування.

Нагадаємо, сьогодні рятувальна операція на Прикарпатті по супроводженню туристів з гори Піп Іван завершилася. О 09:10 рятувальники та волонтери розпочали супровід групи 4 чоловік з гори. Станом на 12:30 потерпілих доставлено до урочища Погорілець. Після медичного огляду від подальшої госпіталізації вони відмовились та направились до місця постійного проживання.

Крім того повідомляється, що станом на 14:40 тіла двох загиблих туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області у Карпатах у п’ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський. 

У Карпатах очікується лавинна небезпека В Одесі горіла багатоповерхівка
Новини України ДСНСКарпатыспасатели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся