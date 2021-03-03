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У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по протестувальниках, є загиблі

Новость на русском → М'янма, Середа 03 березня 2021 14:43
У М'янмі силовики знову відкрили вогонь по протестувальниках, є загиблі Фото: протести в М’янмі (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У М'янмі тривають акції протесту проти військових, які захопили владу в країні після поразки на виборах. Для розгону демонстрантів поліція й силовики знову відкрили вогонь бойовими набоями, у результаті чого загинули щонайменше сім осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, на півночі країни від куль силовиків загинув один молодий чоловік. Двоє інших мітингарів - 37-річний чоловік і 19-річна жінка - загинули у великому місті Мандалай. В інших повідомленнях йшлося про ще чотирьох загиблих у місті Моніва.

Зазначається, що ймовірно це число не остаточне й жертв стрілянини у середу може бути більше.

Нагадаємо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.

Також РБК-Україна писало цієї неділі, що у М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів, в результаті чого як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.

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