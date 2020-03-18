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ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в 2019

Новини » Енергетика     18.03.2020 - 14:08
ДТЕК перерахував 23,4 млрд грн податків до держбюджету в 2019
Ілюстративне фото (dtek.com)

Крім того, фонд оплати праці становив 14,4 млрд грн

Група ДТЕК у 2019 році сумарно перерахувала до державного бюджету України 23,4 млрд грн податків і зборів, виплати співробітникам у вигляді зарплат склали 14,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Відповідальні компанії повинні на власному прикладі демонструвати, що головне завдання бізнесу - це внесок в побудову економіки країни та регіонів, розвиток суспільства в цілому. Одним з таких прямих внесків є виплата податків, з яких формується бюджет країни. У 2019 році ДТЕК заплатив до держбюджету 23,4 млрд грн податків. Це - 2,6% від усіх податків, що надійшли до бюджету України за минулий рік і 12,2% від усіх податків, які отримав бюджет від паливно-енергетичного комплексу країни", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

З цих 23,4 млрд гривень податків 19,6 млрд було направлено до центрального бюджету та 3,8 млрд грн - до місцевих бюджетів.

Також в компанії повідомили, що за результатами року в рейтинг "Топ-100 найбільших платників податків України" увійшли 10 компаній групи ДТЕК: "ДТЕК Павлоградвугілля", "ДТЕК Нафтогаз", "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Добропіллявугілля", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Одесаобленерго", "ДТЕК Трейдінг", "Київобленерго".

В компанії додають, що ДТЕК, як член Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum), поділяє цінності, проголошені в Маніфесті організації в січні 2020 року, де серед головних меседжів - компанії повинні прагнути до добробуту своїх співробітників, а також своєю діяльністю обслуговувати суспільство та підтримувати громади, в яких працюють.

Як раніше писало РБК-Україна, ДТЕК приєднався до нової глобальної платформи дій по боротьбі з коронавірусом COVID-19, створеної Всесвітнім економічним форумом за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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