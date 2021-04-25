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Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

Автор: Даша Харченко

Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників.

Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.

Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.

За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.


Нагадаємо, у Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколи.

Раніше стало відомо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Водночас в Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції. На ньому будуть присутні п'ять тисяч глядачів.

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