Під час протестів в Бейруті постраждали майже 240 осіб, загинув поліцейський

У Бейруті в ході зіткнень учасників антиурядових протестів з поліцейськими постраждало майже 240 осіб. Поліція під час зіткнень використовувала сльозогінний газ і спецзасоби.

Про це повідомляють співробітники Червоного Хреста в Twitter.

Представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані повідомило про 63 госпіталізованих і ще 175 постраждалих, яким медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляє Reuters, в ході протестів загинув поліцейський. Він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від демонстрантів.

Нагадаємо, демонстранти в Бейруті штурмували будівлі міністерств економіки і природи та увійшли до Міністерства енергетики Лівану. Крім того, в будинку навпроти ліванського парламенту спалахнула пожежа. Люди демонстративно спалили портрет президента країни Мішеля Ауна.

Демонстанти також захопили будівлю МЗС і заявили, що вона буде штабом "Ліванської революції".

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори в зв'язку з вибухом в порту Бейрута, таку заяву він зробив на тлі захоплення урядових будівель.