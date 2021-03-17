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Помер президент Танзанії Джон Магуфулі

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 23:19
Помер президент Танзанії Джон Магуфулі Фото: Джон Магуфули (qz.com)
Автор: Инна Собора

Помер президент Танзанії Джон Магуфули. Причиною смерті нібито став серцевий напад.

Про це повідомляє Africa Feeds.

Віце-президент країни Саміа Сулуху виступила із зверненням в прямому ефірі, під час якого повідомила про смерть президента.

"Цим оголошенням завершуються пошуки президента Танзанії, якого не бачили протягом декількох тижнів після повідомлень про зараження коронавірусом", - пише видання.

Магуфулі раніше регулярно з'являвся на публіці, регулярно ходив до церкви, регулярно з'являвся на телебаченні і в соціальних мережах.

Раніше президент Танзанії заявляв, що в його країні немає COVID-19, адже людей "захищають вищі сили". В країні не вводили ніяких карантинних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.

РБК-Україна писало, що президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавіруса.

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