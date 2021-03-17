Помер президент Танзанії Джон Магуфулі

Про це повідомляє Africa Feeds .

Магуфулі раніше регулярно з'являвся на публіці, регулярно ходив до церкви, регулярно з'являвся на телебаченні і в соціальних мережах.

"Цим оголошенням завершуються пошуки президента Танзанії, якого не бачили протягом декількох тижнів після повідомлень про зараження коронавірусом", - пише видання.

Віце-президент країни Саміа Сулуху виступила із зверненням в прямому ефірі, під час якого повідомила про смерть президента.

Раніше президент Танзанії заявляв, що в його країні немає COVID-19, адже людей "захищають вищі сили". В країні не вводили ніяких карантинних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.

РБК-Україна писало, що президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавіруса.