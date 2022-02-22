"Час прийшов". Кулеба закликав ЄС пообіцяти Україні майбутнє членство

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз терміново пообіцяти Україні майбутнє членство в ЄС. На його думку в нинішніх умовах Європа в буквально сенсі має забрати до себе Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Питання номер один, я про це чітко заявив у Брюсселі. Я закликав Європейський союз невідкладно надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час прийшов. На тлі того, що відбувається очевидно, що краще стратегічне рішення, яке може прийняти Європа - це в буквальному сенсі забрати Україну до себе", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС поки немає дати вступу України.
Тим часом днями Болгарія стала восьмою країною-учасницею ЄС, яка підтримала європейську перспективу для України.