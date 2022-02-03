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Дати вступу України до ЄС немає, - Єврокомісія

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 09:26
Дати вступу України до ЄС немає, - Єврокомісія Фото: виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В ЄС поки немає дати вступу України в блок. Поки опрацьовують потенціал Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю виконавчого віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса "ТСН".

За його словами, вони з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили Угоду про асоціацію.

"Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - сказав Домбровскіс.

На питання про те, чи є які-небудь можливі дати вступу України в ЄС, він відповів: "Ні. На даному етапі ми не можемо називати конкретні дати".

"Як я вже говорив, нам спочатку потрібно попрацювати і використовувати весь потенціал Угоди про асоціацію", - заявив він.

Нагадаємо, Домбровскіс розповів, чи може ескалація навколо України змінити умови або прискорити створення Зони вільної торгівлі.

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