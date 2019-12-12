Під час пожежі на авіаносці у Росії загинула одна людина

В результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, на місці пожежі було виявлено тіло загиблого.

"На місці пожежі виявлено тіло загиблого. Доля двох осіб залишається невідомою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці зросла до 12 осіб, з яких - 10 постраждалих були врятовані в ході ліквідації пожежі. Військовослужбовці були госпіталізовані. Загрози їх здоров'ю немає.

Сьогодні, 12 грудня, в Росії в Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов", в результаті якого постраждали шість чоловік. Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт.

Відзначимо, в 2018 році в РФ при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з переохолодженням.

Крім того, у січні 2017 року тодішній глава Міністерства оборони Великобританії Майкл Феллон назвав авіаносець "Адмірала Кузнєцова" кораблем ганьби за його участь в сирійській операції.