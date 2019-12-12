Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці в Росії зросла вдвічі

Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей
Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" збільшилася до 12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомляється, 10 постраждалих були врятовані в ході гасіння пожежі.
"Всього в лікарні доставлено 12 постраждалих, 10 з них були врятовані в ході гасіння пожежі. Стан одного оцінюється як важкий. Більшість отримала отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.
Крім того, доля трьох осіб залишається невідомою.
У прес-службі Північного флоту в свою чергу повідомили, що постраждали десять військовослужбовців, які були направлені в лікувальні установи.
"Військовослужбовці з найменшими ознаками отруєння продуктами задимлення, які звернулися за медичною допомогою, спрямовані в лікувальні установи. В даний час медична допомога надана 10 військовослужбовцям. Загрози їх здоров'ю немає", - повідомили у Флоті.
Також уточнюється, що задимлення на крейсері не поширилася далі локалізованого осередку.
Як зазначили на флоті, ліквідують загоряння штатні пожежні команди корабля з числа військовослужбовців - вони добре орієнтуються у внутрішньому корабельному просторі.
Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, в Російській Федерації в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" постраждали шість чоловік. Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт.
Роком раніше в РФ при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з переохолодженням.