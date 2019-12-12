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Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці в Росії зросла вдвічі

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 19:35
Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці в Росії зросла вдвічі
Фото: авіаносець "Адмірал Кузнєцов" (wikipedia.org)

Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей

Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" збільшилася до 12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, 10 постраждалих були врятовані в ході гасіння пожежі.

"Всього в лікарні доставлено 12 постраждалих, 10 з них були врятовані в ході гасіння пожежі. Стан одного оцінюється як важкий. Більшість отримала отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.

Крім того, доля трьох осіб залишається невідомою.

У прес-службі Північного флоту в свою чергу повідомили, що постраждали десять військовослужбовців, які були направлені в лікувальні установи.

"Військовослужбовці з найменшими ознаками отруєння продуктами задимлення, які звернулися за медичною допомогою, спрямовані в лікувальні установи. В даний час медична допомога надана 10 військовослужбовцям. Загрози їх здоров'ю немає", - повідомили у Флоті.

Також уточнюється, що задимлення на крейсері не поширилася далі локалізованого осередку.

Як зазначили на флоті, ліквідують загоряння штатні пожежні команди корабля з числа військовослужбовців - вони добре орієнтуються у внутрішньому корабельному просторі.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, в Російській Федерації в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" постраждали шість чоловік. Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт.

Роком раніше в РФ при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з переохолодженням.

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Новини України Російська Федераціяпожежаавианосец
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