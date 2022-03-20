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Під час спроби наступу на Київ окупанти втратили загін танкового полку, - Генштаб

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Неділя 20 березня 2022 19:39
Під час спроби наступу на Київ окупанти втратили загін танкового полку, - Генштаб Російськ військові втратили загін танкового полку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові вже 25-й день гідно дають відсіч російським окупантам. Зокрема, під час чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти в черговий раз спробували наступити на Київ.

Однак, завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 25-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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