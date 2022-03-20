Під час спроби наступу на Київ окупанти втратили загін танкового полку, - Генштаб

Українські військові вже 25-й день гідно дають відсіч російським окупантам. Зокрема, під час чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Однак, завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

Повідомляється, що окупанти в черговий раз спробували наступити на Київ.

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 25-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!