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Російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни, - Генштаб

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Неділя 20 березня 2022 19:20
Російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни, - Генштаб Російські пропагандисти заявили про затяжну війну (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові вже 25-й день руйнують українські міста. Також російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

Також повідомляється, що українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзму.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку.

Також ми писали, що українські захисники знищили ворожий склад з пальним у Луганській області.

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