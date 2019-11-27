Під час пограбування музею в Німеччині викрали діамант вагою 49 карат

Під час пограбування музейної скарбниці "Зелений звід", яке відбулося 25 листопада, грабіжники викрали 49-каратний діамант вартістю 10-12 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Крім того, під час пограбування вкрали меч, рукоятка якого інкрустована дев'ятьма великими і 770 меншими діамантами, а також наплічник, в який був інкрустований знаменитий білий діамант вагою 49 карат.

За оцінкою директора компанії 77Diamonds Тобіаса Корминда, вкрадений діамант може коштувати від 10 до 12 млн доларів. Він додав, що грабіжники можуть зірвати великий куш".

Білий Дрезденський діамант - одне із самих коштовних прикрас колекції короля Августа Сильного.

Нагадаємо, 25 листопада у Дрездені пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід". Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби.

Пізніше стало відомо, що пограбування музею було абсолютно двома злочинцями, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, і залізли через нього в приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини з коштовностями і розбили її сокирою.