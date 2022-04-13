У Харкові масовані обстріли житлових районів. Жителів просять бути в укриттях протягом дня

Російські окупанти протягом дня масовано атакують житлові райони Харкова. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю і залишатися в укриттях протягом всього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ - там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму", - йдеться в повідомленні.

Як додають у виданні, Департамент цивільного захисту області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли селище Бабаї під Харковом. В результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Зазначимо, російські окупанти активно обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.