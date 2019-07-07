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Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

Новини » Суспільство    07.07.2019 - 19:48
Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських захисників

У неділю, 7 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 12 разів здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого двоє військовослужбовців було травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі повідомили, що поблизу населеного пункту Широкине бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї. В районі населеного пункту Богданівка бойовики застосували озброєння БМП, а на околицях Водяного здійснювали обстріли з озброєння танків, гранатометів різних систем та озброєння БМП.

В районі Новолуганську бойовики вели обстріл з мінометів калібру 82 мм, поблизу Попасної проросійські найманці застосували міномет калібру 120 мм. В районі Золотого-4 бойовики вели обстріл з міномету 120 мм, а в районі Майорська з протитанкового ракетного комплексу.

"Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали бойове травмування. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - заявили у штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 6 липня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири - бойове травмування. Зазначається, що 8 разів бойовики здійснювали обстріли із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм

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