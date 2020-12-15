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Міносвіти пропонує школам продовжити канікули на час січневого карантину

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 19:14
Міносвіти пропонує школам продовжити канікули на час січневого карантину
Фото: класна кімната (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти та науки рекомендує школам продовжити канікули на час посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 до 24 січня. Керівникам місцевих департаментів освіти вже направили відповідні листи.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

У МОН пояснили, що в період дії посиленого карантину учням забороняється відвідувати школи будь-якої форми власності, тому заклади можуть оголосити на цей період канікули.

"Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону "Про повну загальну середню освіту", - йдеться у заяві прес-служби.

Крім того, МОН просить школи вжити невідкладних заходів для належної організації в цей період навчання в дистанційному форматі, наприклад, за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину до кінця зими. Водночас уряд передбачив посилення обмежень з 8 січня. Обмеження будуть діяти до опівночі 25 січня.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували 8 416 нових випадків коронавірусу. Водночас випадків одужання від COVID-19 за минулу добу вдвічі більше, ніж кількість нових хворих.

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