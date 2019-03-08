Під час "Маршу жінок" у Києві затримали трьох осіб

Наразі особи перебувають в Шевченківському управлінні поліції
Сегодня, 8 марта, во время "Марша женщин" в Киеве сотрудники полиции задержали трех человек. Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции города Киева.
По данным Национальной полиции, лица сейчас находятся в Шевченковском управлении полиции и дают объяснения правоохранителям. На данный момент лица "не являются задержанными".
"Трех участников событий доставили в Шевченковское управление полиции для дачи объяснений. Сейчас их опрашивают. Они не являются задержанными на этот момент", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что после общения с представителями полиции действиям активистов будет дана правовая оценка.
"Будет дана правовая оценка. Никаких статей не открыто. Чуть позже будет информация", - добавили в ведомстве.
Также в Нацполиции отметили, что во время акции состоялись потасовка и применение пиротехники активистами.
"Пострадавших в результате этих событий нет", - рассказали правоохранители.
Напомним, сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся "Марш женщин" в честь борьбы за их права. Участие в марше приняли почти тысяча активистов, среди которых участники феминистических и ЛГБТ движений.
Добавим, в то же время в Киеве прошла акция сторонников традиционных ценностей. Между участниками двух акций произошли столкновения.