Під час "Маршу жінок" у Києві затримали трьох осіб

Наразі особи перебувають в Шевченківському управлінні поліції

Сегодня, 8 марта, во время "Марша женщин" в Киеве сотрудники полиции задержали трех человек. Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции города Киева.

По данным Национальной полиции, лица сейчас находятся в Шевченковском управлении полиции и дают объяснения правоохранителям. На данный момент лица "не являются задержанными".

"Трех участников событий доставили в Шевченковское управление полиции для дачи объяснений. Сейчас их опрашивают. Они не являются задержанными на этот момент", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после общения с представителями полиции действиям активистов будет дана правовая оценка.

"Будет дана правовая оценка. Никаких статей не открыто. Чуть позже будет информация", - добавили в ведомстве.

Также в Нацполиции отметили, что во время акции состоялись потасовка и применение пиротехники активистами.

"Пострадавших в результате этих событий нет", - рассказали правоохранители.

Напомним, сегодня, 8 марта, в Киеве состоялся "Марш женщин" в честь борьбы за их права. Участие в марше приняли почти тысяча активистов, среди которых участники феминистических и ЛГБТ движений.

Добавим, в то же время в Киеве прошла акция сторонников традиционных ценностей. Между участниками двух акций произошли столкновения.