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В Києві пройшов "Марш жінок"

Новини » Суспільство    08.03.2019 - 13:42
В Києві пройшов "Марш жінок"
Фото: "Марш жінок" в Києві (РБК-Україна)

У марші брали участь близько тисячі активістів

У центрі Києва проходив Марш Жінок в честь дня боротьби за їх права.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

У марші взяли участь близько тисячі активістів, серед них учасники феміністичного і ЛГБТ рухів. Марш пройшов від Михайлівської до Поштової площі через Хрещатик.

Вони скандували "Квіти клумбам – права жінкам", "Women rights are human rights", "Свобода, рівність, сестринство", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Кухня, мода – це не свобода".

На контракцію зібралося близько півтори сотні прихильників трационных цінностей з плакатами "Патріархат любить тебе".

Між сторонами кілька разів спалахували словесні суперечки і сутички. Праворадикали також кинули в бік маршу петарду з зеленкою.

В результаті зіткнень з поліцією затримано як мінімум чотири людини.

Порядок на марші охороняють кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії.

 

Фото: "Марш жінок" в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на "Марші жінок" в Києві відбулися сутички з правоохоронцями. Після провокації і що послідувала сутички як мінімум двоє противників маршу було затримано.

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