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На час карантину у Києві збережеться знижка в 50% на оренду комунального майна, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Київська міська влада продовжить пільги для столичного бізнесу, що запровадила у березні - на початку карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

За ініціативою мера до розгляду депутатів Київради підготовлені проекти рішень, що передбачають як продовження пільг, що місто вже надало, так і поширення їх на інші категорії підприємців.

"Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне - свій бізнес", - наголосив мер столиці.

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За словами Кличка, проекти рішень передбачають, що на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі - незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, - становитиме 1 гривню.

Також запропоновано і надалі зменшену вартість оренди комунального майна - на 50%. Для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

"Ми розуміємо, що Київ недоотримає частину доходів. Але ми маємо зберегти і підтримати столичний бізнес. Люди мають працювати та заробляти", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що малий та середній бізнес Києва до кінця 2020 року зможе кредитуватися у банках-партнерах або уповноважених банках під 0,1% річних.

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