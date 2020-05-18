Під час карантину дві третини українців відчували себе щасливими

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На рівень щастя не змогли вплинути навіть сурові обмежувальні заходи

У квітні 2020 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 68% жителів України. Ще 14% почувалися частково щасливими, частково ні, і 16% здебільшого або зовсім не вважали себе щасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

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Порівняно з 2018 роком, відсоток щасливих людей в Україні у 2020 році зріс на 6 відсоткових пунктів (було 63%, стало 69%). У 2019 році запитання не ставилося.

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За даними соціологів, відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних ознак, якості життя, соціального середовища тощо.

За статтю:

Жінки загалом щасливіші за чоловіків - 71% жінок відчувають себе щасливими, серед чоловіків так відповіли 65%

За рівнем освіти:

Рівень щастя прямо пропорційний рівню освіти - чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 50% опитаних, серед людей з вищою освітою - 77%.

І навпаки - нещасливих більше серед людей з неповною середньою освітою (30%) та найменше серед людей з вищою освітою (12%).

За віком:

Рівень щастя є найвищим серед молоді, віком 18-39 років (82%) та з віком зменшується - 64% щасливих людей у групі віком 40-59 років та 55% серед 60-річних та старших.

І навпаки - нещасливих більше серед літніх людей, віком 60 років і старших (27%) та найменше серед молоді віком 18-39 років (7%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2024 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у квітні 2020 року 49% опитаних українців оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% - як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% - як погане або дуже погане.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, наприкінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливим.

Автор: Олександр Білоус