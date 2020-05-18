Во время карантина две трети украинцев ощущали себя счастливыми

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На уровень счастья не смогли повлиять даже суровые ограничительные меры

В апреле 2020 года счастливыми или скорее счастливыми себя ощущали 68% жителей Украины. Еще 14% чувствовали себя отчасти счастливыми, частично нет, и 16% в основном или совсем не считали себя счастливыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

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По сравнению с 2018 годом, процент счастливых людей в Украине в 2020 году вырос на 6 процентных пунктов (было 63%, стало 69%). В 2019 году вопрос не задавался.

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По данным социологов, ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических признаков, качества жизни, социальной среды и т. п.

По полу:

Женщины в целом счастливее мужчин - 71% женщин чувствуют себя счастливыми, среди мужчин так ответили 65%

По уровню образования:

Уровень счастья прямо пропорционален уровню образования - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 50% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 77%.

И наоборот - несчастных больше среди людей с неполным средним образованием (30%) и меньше всего среди людей с высшим образованием (12%).

По возрасту:

Уровень счастья самый высокие среди молодежи, в возрасте 18-39 лет (82%) и с возрастом уменьшается - 64% счастливых людей в группе в возрасте 40-59 лет и 55% среди 60-летних и старших.

И наоборот - несчастных больше среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (27%) и меньше всего среди молодежи в возрасте 18-39 лет (7%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 49% опрошенных украинцев оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% - как плохое или очень плохое.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.

Автор: Александр Белоус