Під час інавгурації в Києві правопорушень не зафіксували

У Києві заходи з нагоди інавгурації президента України Володимира Зеленського пройшли спокійно, без порушень громадського порядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

За правопорядком в столиці в день інавгурації стежили 3, 5 тис. співробітників Національної поліції, Національної гвардії і ДСНС України.

Рух транспортних засобів в Києві було відновлено, однак деякі обмеження будуть введені при від'їзді офіційних іноземних делегацій в напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автошляхах.

Нагадаємо, сьогодні новообраний президент України Володимир Зеленський прийняв присягу українському народу і офіційно приступив до виконання обов'язків президента України.

Також президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.