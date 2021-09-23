ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін і Лукашенко теж починали свій шлях з боротьби з олігархами, - Геращенко

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 вересня 2021 19:04
Путін і Лукашенко теж починали свій шлях з боротьби з олігархами, - Геращенко Фото: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мета прийняття закону про олігархів - тиск на медіа-активи. Влада йде шляхом Росії і Білорусь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко з трибуни Верховної ради.

"Я три роки займала посаду першої віце-спікерки українського парламенту і місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Я особисто звертаюся не голосувати зараз за приниження опозиції, щоб не давати можливості мені озвучити моїх 12 поправок. Я маю на них право", - наголошує Геращенко.

Вона також нагадала, з чого у 2000-х розпочав свій президентський шлях Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

"З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка", - резюмує Геращенко.

Як повідомлялося, раніше Ірина Геращенко заявляла, що статус олігарха в рамках закону про деолігархізацію буде визначатися опозиційністю до влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Геращенко
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки