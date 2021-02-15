"Час діяти". Байден хоче посилити законодавство про обіг зброї

Свій виступ він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.

"В ім’я всіх, кого ми втратили й хто їх оплакує в цьому житті, ми зобов’язані змінити ситуацію. Час діяти - просто зараз", - казав Байден.

Своєю чергою, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроєкт про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.