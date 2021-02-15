"Час діяти". Байден хоче посилити законодавство про обіг зброї
Президент США Джо Байден закликав посилити законодавство, що регулює носіння й використання зброї в країні. Зокрема віг закликав повністю заборонити штурмову зброю.
Про це повідомляє BBC.
Свій виступ він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.
"В ім’я всіх, кого ми втратили й хто їх оплакує в цьому житті, ми зобов’язані змінити ситуацію. Час діяти - просто зараз", - казав Байден.
Своєю чергою, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроєкт про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.
Нагадаємо, нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальну зброю.
Раніше повідомлялось, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.