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"Час діяти". Байден хоче посилити законодавство про обіг зброї

Новость на русском → США, Понеділок 15 лютого 2021 05:27
"Час діяти". Байден хоче посилити законодавство про обіг зброї Фото: Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден закликав посилити законодавство, що регулює носіння й використання зброї в країні. Зокрема віг закликав повністю заборонити штурмову зброю.

Про це повідомляє BBC.

Свій виступ він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.

"В ім’я всіх, кого ми втратили й хто їх оплакує в цьому житті, ми зобов’язані змінити ситуацію. Час діяти - просто зараз", - казав Байден.

Своєю чергою, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроєкт про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.

Нагадаємо, нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальну зброю.

Раніше повідомлялось, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

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