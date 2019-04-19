Під час богослужіння у ПАР загинули 13 осіб

У Південно-Африканській Республіці у місті Длангубо внаслідок обвалення стелі церкви під час богослужіння загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що ще 16 осіб внаслідок події зазнали ушкоджень. Представники місцевої влади повідомили, що до трагедії призвели тривалі сильні зливи.

"Стеля споруди обвалилася в результаті сильних дощів. Наразі ми маємо інформацію про 13 загиблих", - зазначив Леннокс Мабасо, представник місцевої адміністрації провінції Квазулу-Натал.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Канаді в горах національного заповідника Банф у західній провінції Альберта сталося сходження лавини, в результаті чого загинули три альпіністи.

Крім того, в декількох районах Пакистана через проливні дощі загинули 39 осіб, ще 135 отримали поранення. Від дощів постраждали провінції Белуджистан, Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше, 80 будинків були пошкоджені.

Також у центрі Братислави зіткнулися автобус і тролейбус, 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.