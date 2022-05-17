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З тимчасовим мостом. Між Чернігівською та Полтавською областями відновили рух

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Чернігів, Вівторок 17 травня 2022 04:33
З тимчасовим мостом. Між Чернігівською та Полтавською областями відновили рух Ніжин (Фото: wikimapia.org)
Автор: Константин Широкун

На дорозі Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин у Ніжинському районі Чернігівської області поблизу зруйнованого мосту влаштовано тимчасовий об'їзд. Тепер відновилося транспортне сполучення між Чернігівською та Полтавською областями дорогою Р-67.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Для пропуску води були встановлені труби, на дорозі спорудили земляний насип, зверху постелили щебеневе покриття. Траса Р-67 - це важливий регіональний автомобільний шлях, який проходить територією Чернігівської та Полтавської областей.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій на території Чернігівської області пошкоджено 680 км державних доріг і 23 мости. На дев'яти штучних спорудах дорожники вже відновили рух через тимчасові переправ.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області відновлюють пошкоджену інфраструктуру та газопостачання. На різних ділянках дороги М - 01 Київ - Чернігів встановлюють нові бар'єрні огорожі, фрезерують покриття і проводять Земляні роботи.

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