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У тимчасовому притулку для мігрантів на кордоні Білорусі будують польову лазню

Автор: Іванна Шовкун

У логістичному центрі "Брузги", що знаходиться на кордоні Білорусі, будують польову лазню. Це декілька наметів, де люди зможуть митися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Польову лазню встановлять поряд із будівлею логістичного складу, де проживає близько 2 тисяч мігрантів. Вона буде готова до використання з середи, 24 листопада.

Також поряд із притулком для біженців обладнають прес-центр для журналістів. Зазначають, що його забезпечать інтернетом, щоб полегшити роботу для представників ЗМІ.

Відомо, що біля тимчасового притулку для біженців вже працюють мобільні магазини одягу, шашлична та обмінний пункт.

Нагадаємо, з логістичного центру "Брузги", який білоруський режим встановив поблизу кордону з Польщею, госпіталізували кілька десятків мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС. Серед госпіталізованих є ті, хто підтвердив коронавірус.

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Польша