Поразили цель за 1000 км: Северная Корея провела учения по запуску гиперзвуковых ракет

Согласно Центральному информационному агентству Кореи, ракета была запущена на рассвете в субботу в сторону вод у восточного побережья Северной Кореи. По данным агенства, снаряд полетел на северо-восток и поразил заданную цель, которая находилась примерно в 1000 км от запуска самой ракеты.

Издание Yonhap отмечает, что дочь Кима Чжу Э, судя по всему, тоже наблюдала за учениями. Северокорейские СМИ показали фото на которых было видно, как Ким и его дочь наблюдают за запуском. У них также был монитор, который отображал траекторию полета ракеты.

Исходя из материала, Ким Чен Ын сказал, что КНДР должна неоднократно демонстрировать своим врагам "надежность и смертоносность" своего стратегического наступательного оружия. Он охарактеризовал такие учения как часть усилий по дальнейшему укреплению ядерного сдерживания страны и сказал, что эта политика останется неизменной.

В свою очередь южнокорейские военные усилили наблюдение и боеготовность и заявили, что анализируют ракету совместно с властями США. Администрация национальной безопасности президента также провела в субботу экстренное совещание и призвала Пхеньян прекратить запуски, которые, по мнению Сеула, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Reuters пишет, что этот запуск стал последним в серии северокорейских испытаний оружия в этом году и произошел на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове из-за взрыва мины в демилитаризованной зоне в прошлом месяце, в результате которого были ранены южнокорейские солдаты.