У Росії пропонують примусити полонених українців здавати кров для окупантів, - Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову .

За словами Денісової, цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.

"Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - вважає Денісова.

Чиновниця звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти порушень прав військовополонених збройних сил Україні.