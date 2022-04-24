У Росії пропонують примусити полонених українців здавати кров для окупантів, - Денісова
У Держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
За словами Денісової, цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни.
"Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - вважає Денісова.
Чиновниця звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти порушень прав військовополонених збройних сил Україні.
Нагадаємо, у порушення Женевської конвенції 1949 року, Росія утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених.
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