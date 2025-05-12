"Впечатляющие реформы": американский эксперт оценил успехи украинской разведки

Выступая во время 17-го ежегодного Киевского Форума по безопасности под названием "UA: Объединяемся снова, чтобы преодолеть мирового агрессора", Колби отметил успехи украинской разведки.

"Украинская военная разведка способна эффективно работать на территории Российской Федерации. Этому не способны помешать ни российские силы безопасности, ни тысячи росгвардейцев, - отметил американский эксперт.

Американский специалист выразил восхищение результатами реформы украинской военной разведки.

"Во-первых, что меня приятно удивило и поразило, это то, каким образом службы смогли развернуться быстро после эры КГБ и реформироваться. В том смысле, что они не стали карательной службой. Самое удивительное, что я видел за последние годы - эта служба имеет свою агентуру в РФ и там работает. Происходят и полеты дронов, и ликвидации высшего руководства", - заявил Колби.

В своем анализе Пол Колби также сравнил профессиональный уровень разведок двух воюющих стран, отметив, что украинская разведка значительно переигрывает российскую.

"Надо говорить о полном провале разведки России. Они думали, что войдут в Украину и это будет просто прогулка. Что касается их эволюции, то они потерпели целый ряд поражений", - резюмировал эксперт.