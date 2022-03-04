RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ворогів немає. Можемо спати спокійно, - глава Миколаївської ОГА

Автор: Анна Шиканова

У Миколаєві до вечора 4 березня ситуація стабілізувалася, і глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто може спати спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Зараз не стріляють вже. Відійшов ворог від Кульбабинського аеропорту. Відійшли від НАРП. Повністю не вийшли. Ситуація невесела, але як є. Ми їх чекаємо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я думаю", - повідомив Віталій Кім.

Він також висловив свою підтримку жителям Херсона, які сьогодні мужньо відстоювали своє місто.

"Херсон, тримаємо за вас кулаки. Ви сьогодні всім показали, що Херсон - це Україна. Не здавайтеся!"- сказав глава Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Миколаєва попередив про мости - будуть підірвані.

А також розповідали про те, що в Ворзелі окупанти розстріляли машину з цивільними.

Всі оперативні новини про події в Україн - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна Росії проти України