ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська вийшли з Броварського району. ЗСУ переходять до зачистки

Новость на русском →
Київська область, П'ятниця 01 квітня 2022 09:39
Російські війська вийшли з Броварського району. ЗСУ переходять до зачистки Фото: окупанти вийшли з Броварського району (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Броварів Ігоря Сапожка в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти покинули весь Броварський район, і на сьогодні буде проводитися певна зачистка Збройними силами України", - зазначив він.

За його словами, в самому місті переносять блокпости, але Бровари залишаються готовими до оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила 11 населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому поки небезпечно повертатися у звільнені населені пункти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Броварской район Війна Росії проти України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно