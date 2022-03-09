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Кулеба про Маріуполь: РФ тримає у заручниках 400 тисяч людей. Потрібно діяти негайно

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Україна, Середа 09 березня 2022 15:34
Кулеба про Маріуполь: РФ тримає у заручниках 400 тисяч людей. Потрібно діяти негайно Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту допомогти Україні з вирішенням ситуації в Маріуполі, де виникла гуманітарна катастрофа. За словами дипломата, Росія тримає в заручниках 400 тисяч мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС в Twitter.

Кулеба зазначив, що Росія блокує створення зелених коридорів до Маріуполя та постійно обстрілює місто. Під загрозою знаходиться 3 тисячі новонароджених малюків.

"Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні повинен був запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Проте окупанти не припинили вогонь та обстрілювали місто.

Детальнішу інформацію про ситуацію в Маріуполі можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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